Roma, Juan Jesus: «C’è in gioco la vita, difficile continuare il campionato»

Roma, Juan Jesus non ha dubbi: «La situazione è drammatica. Campionato? Difficile da riprendere, ci sono in gioco vite»

Il difensore della Roma, Juan Jesus, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il momento che sta vivendo l’Italia e la sua quarantena a Radio Colorada. Ecco le parole del brasiliano:

«La situazione qui è drammatica, anche perché è arrivata anche la notizia che l’Italia ha superato la Cina per numero di morti e sfortunatamente non sappiamo quando tutto questo finirà. È una guerra invisibile, siamo in quarantena. Siamo tutti un po’ preoccupati, è difficile stare sempre dentro casa. La mia condizione fisica? In questo momento passa tutto in secondo piano. Così come il calcio: è molto difficile continuare il campionato, ci sono in gioco le vite delle persone. Chi può stare a casa il più a lungo possibile, deve restarci».