Roma, Kluivert è sicuro: «Sto bene, il mio momento arriverà presto»

L’ala sinistra della Roma, Justin Kluivert ha parlato del suo momento di forma al termine del match con l’Olanda Under 21 in cui è andato a segno

L’ala sinistra della Roma, Justin Kluivert, ieri ha è andato in rete nella gara con l’Olanda Under 21 nella sfida contro la Lettonia, gara valevole per le qualificazioni al prossimo europeo. Il giocatore giallorosso al margine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fox Sports parlando del suo momento di forma: «La mancata convocazione in prima squadra non la vedo come un passo indietro, sono ancora giovane e imparo ogni giorno piccole cose, devo rimanere umile». L’olandese ha poi proseguito commentando il suo primo gol con la maglia della Roma: «È stato sicuramente un bel momento, certo, spero di giocare di più, ma il mio momento arriverà sicuramente. Se ho qualche difficoltà in Italia per me non rappresenta un problema, mi piace e mi diverto ogni giorno, mi sento sempre più italiano e migliore in allenamento».

Infine Kluivert ha concluso affermando: «La vita a Roma è bellissima, non posso lamentarmi. Gli allenamenti sono di alto livello e nelle partite in cui gioco cerco sempre di dare tutto. È per questo che vorrei avere più minuti a disposizione».