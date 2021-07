Roma, la fascia torna sul braccio di Pellegrini: ora si punta al rinnovo

Nell’amichevole contro la Triestina, la fascia da capitano è tornata sul braccio di Lorenzo Pellegrini. Ora la Roma punta al rinnovo

La Roma ritrova Lorenzo Pellegrini, rientrato dal maledetto infortunio che non gli ha permesso di partecipare alla spedizione dell’Italia diventata poi campione d’Europa. Nell’amichevole contro la Triestina, il centrocampista è tornato in campo per 45′ riconquistando anche quella fascia da capitano che fino a questo momento aveva vagato tra Dzeko e Zaniolo.

Pellegrini è il capitano e leader di questa Roma, Mourinho lo sa e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora non tarderà a chiedere alla società di rinnovare il contratto del calciatore che scade tra un anno. A scadere, inoltre, tra nove giorni sarà anche la clausola rescissoria da 30 milioni che tanto spaventa i giallorossi. Il Tottenham è sempre dietro l’angolo, ma nella Capitale sono fiduciosi che su Pellegrini non ci saranno scherzi.