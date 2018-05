Verso Roma-Liverpool, l’attore Russell Crowe, interprete del noto film ‘Il Gladiatore’, risponde ad una battuta di Klopp e incita i giallorossi

A poche ore da Roma-Liverpool, la squadra giallorossa può contare su un sostenitore di peso in più. A tifare per Dzeko e compagni, questa sera, ci sarà anche Russell Crowe, noto protagionista del film ‘Il Gladiatore’ (anno 2000). L’attore neozelandese ha dichiarato che tiferà Roma nell’attesissima sfida che vale la finale di Champions League in programma questa sera all’Olimpico.

Crowe, nell’esprimersi sulla partita odierna, ha risposto ad una precedente battuta dell’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, che ieri aveva dichiarato a un giornalista inglese: «Se ho visto il film ‘Il Gladiatore’? Certo. Russel Crowe, giocherà nel mio centrocampo domani». Oggi, è arrivata la battuta dell’attore, che su Twitter ha replicato: «Ha. Squadra sbagliata. Forza Roma!!».