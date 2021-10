Roma, Mancini: «Ci manca un rigore, così non è calcio. L'arbitro...»

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Milan

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

POLEMICHE ARBITRALI – «Condividiamo le parole di Mourinho. Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti, il rigore di Ibanez non c’è. L’arbitro viene richiamato dal VAR e non cambia idea. Noi difensori non possiamo più fare niente. E poi c’è un rigore grosso come una casa nel contatto Kjaer-Pellegrini».

SCONFITTA – «Il Milan ha giocato bene, ma gli episodi fanno la differenza. E oggi sono stati a nostro sfavore».

ARBITRI – «Fanno riunioni e vengono a parlare, dicendo di stare attenti ai falli di mano. Noi difensori sembriamo pinguini… Dicono di voler dare meno rigori e su un contrasto come quello di Ibanez su Ibrahimovic non si può fischiare rigore. In Premier League si sarebbero messi a ridere tutti, non voglio mancare di rispetto a nessuno. Così non è più calcio».

ROMA – «Rispetto all’anno scorso siamo più consapevoli, soprattutto negli scontri diretti. Abbiamo dimostrato di esserci come contro Napoli e Juventus».