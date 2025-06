Mancini elogia Gasperini: «Mister forte che ci darà una grande mano. Claudio Ranieri mi ha aiutato su quella cosa» - Calcio News 24

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha voluto parlare di Gian Piero Gasperini. Ecco le dichiarazioni

Il difensore della Roma Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’evento «Matti di te», una giornata speciale dedicata al ricordo di Mattia Giani, giovane calciatore tragicamente scomparso lo scorso anno a causa di un malore improvviso durante una partita.

Durante l’intervista, Mancini ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. «Il Mister è forte e in questi anni ha dimostrato il proprio valore. L’Atalanta ha fatto qualcosa di unico e ora siamo felici di averlo con noi», ha affermato il centrale giallorosso, sottolineando anche il rapporto personale che lo lega al tecnico. «È stato il mio primo allenatore in Serie A, gli sarò sempre grato perché mi ha insegnato tantissimo. Sono contento che ora sia il nostro allenatore: si lavora con tutti, ma con lui ancora di più. Il suo è un calcio intenso: sarà un ritiro tosto, ma siamo pronti».

Mancini, che conosce bene Gasperini (ex Inter) per averlo avuto all’Atalanta, sa che l’allenatore richiede il massimo da ogni giocatore, soprattutto dal punto di vista fisico e mentale. Il suo stile di gioco ad alta intensità, fatto di pressing, aggressività e automatismi precisi, rappresenta una sfida stimolante per l’intera rosa romanista. E proprio da questa nuova guida tecnica, Mancini si aspetta un cambio di passo deciso.

Quando gli viene chiesto quale sia l’obiettivo stagionale, il difensore non si nasconde: «La Champions deve essere un obiettivo, ma non solo a parole. Dev’essere un obiettivo concreto, dimostrato con i fatti». Una dichiarazione chiara, che riflette la mentalità di un giocatore esperto e ormai leader dello spogliatoio.

Mancini ha anche voluto elogiare la figura di Claudio Ranieri, tornato nella famiglia giallorossa con il ruolo di senior advisor. «Mister Ranieri ha fatto qualcosa di unico nel suo percorso, e per noi sapere che è rimasto in società ci dà serenità. Speriamo che tutto vada per il meglio, abbiamo tanta voglia di lavorare».

Il nome Mancini è ormai un punto fermo nella Roma, dentro e fuori dal campo. Difensore grintoso, uomo spogliatoio e ora anche simbolo di un gruppo che vuole cambiare marcia. Con Gasperini in panchina e Ranieri a supporto, il club giallorosso vuole voltare pagina. E Mancini sarà, come sempre, in prima linea.