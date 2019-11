Roma, Mancini: «Stiamo bene. Smalling? È fortissimo» – VIDEO

Gianluca Mancini ha parlato in zona mista dopo la bella vittoria della Roma contro il Brescia, dove ha anche segnato

Gianluca Mancini ha segnato il suo primo gol con la maglia della Roma contro il Brescia. Una bellissima girata di destro che è valso il momentaneo 2-0. Il difensore giallorosso ha poi parlato in zona mista, le sue parole.

«Il gol? Andiamo piano, c’è tanto da fare, sono giovane e sono alle prime partite della stagione. Sono contento per l’impegno e per quello che sto facendo per la squadra, poi il gol è un’emozione incredibile, era il primo qua all’Olimpico. Sono contento però che loro non abbiano segnato, è merito di tutti»