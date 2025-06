Roma, ecco il primo compito di Massara: fare plusvalenze entro il 30 giugno: servono 10 milioni

Roma, il primo compito di Massara, nuovo ds dei giallorossi, è quello di fare plusvalenze entro il 30 giugno: servono 10 milioni

La Roma si muove con urgenza sul fronte delle cessioni per sistemare i conti entro il 30 giugno, data cruciale per chiudere il bilancio annuale in attivo e generare le plusvalenze necessarie. L’obiettivo del general manager Massara è incassare almeno una decina di milioni dalle prime operazioni in uscita, già in fase avanzata: Leandro Paredes è a un passo dal ritorno al Boca Juniors, mentre Eldor Shomurodov è conteso tra Rennes e Basaksehir, con il club turco in vantaggio grazie a un’offerta da 7 milioni. In caso di mancato accordo, i turchi virerebbero su Mostafa Mohamed del Nantes. Si valutano poi cessioni strategiche per fare cassa senza intaccare troppo la competitività della rosa: Evan Ndicka, arrivato a zero solo un anno fa, potrebbe partire per circa 40 milioni con Newcastle e Manchester United interessati. Intanto, Angelino potrebbe finire all’Al Hilal, pronto a tornare alla carica con una nuova proposta.

Chiuse le uscite, la Roma potrà concentrarsi sul mercato in entrata. Il primo obiettivo è Jhon Lucumì del Bologna, difensore centrale con una clausola rescissoria da 28 milioni valida fino al 10 luglio: i giallorossi sperano di anticipare la concorrenza del Bournemouth. In alternativa, il club valuta Logan Cresswell del Tolosa, in un’operazione che potrebbe includere anche il prestito del giovane Saud. La strategia del club è chiara: sistemare la situazione finanziaria nel breve periodo per poi investire su profili funzionali e di prospettiva. A fotografare lo stato dell’arte è l’edizione odierna de Il Messaggero, che sottolinea come le prossime settimane saranno decisive per impostare il nuovo corso giallorosso, tra uscite mirate e colpi in difesa.