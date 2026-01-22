Roma Milan, allarme per Allegri sulle condizioni di Saelemaekers: si allena a parte! Cosa filtra sul rientro

Roma Milan, allarme per Allegri sulle condizioni di Saelemaekers: si allena a parte! Cosa filtra sul possibile rientro dell’esterno belga

C’è apprensione a Milanello in vista del big match di domenica sera. Le notizie che filtrano dal centro sportivo di Carnago tengono con il fiato sospeso Massimiliano Allegri e l’intero ambiente del Milan. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport, l’esterno destro Alexis Saelemaekers ha svolto anche nella giornata odierna un lavoro personalizzato, proseguendo un percorso di recupero estremamente cauto.

Il calciatore belga, diventato un perno insostituibile nello scacchiere tattico del Diavolo, sta combattendo contro un fastidioso risentimento all’adduttore sinistro. Un problema emerso durante l’ultima sfida contro il Lecce, dove l’ex Anderlecht era stato protagonista assoluto servendo l’assist decisivo per il gol di Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco che sta iniziando a dominare l’area di rigore. Sebbene gli esami strumentali abbiano escluso lesioni gravi, le tempistiche per il recupero in vista della trasferta allo Stadio Olimpico contro la Roma restano strettissime.

La gestione del laterale è delicatissima: lo staff medico punta a reintegrarlo in gruppo tra domani e sabato per la rifinitura, ma il “titolare indiscusso” della fascia destra nel 3-5-2 allegriano resta in forte dubbio. Con 2 gol e 5 assist all’attivo in stagione, Saelemaekers è l’uomo che garantisce l’equilibrio perfetto tra le due fasi e la sua assenza priverebbe i Rossoneri di un crossatore prezioso.

Allegri, tecnico noto per la sua prudenza, non vuole rischiare ricadute che potrebbero compromettere il giocatore per il duro ciclo di trasferte imminenti. La decisione verrà presa solo all’ultimo minuto. Nel frattempo, si scaldano le alternative: in pole position c’è il giovane talento svizzero Zachary Athekame, pronto a sfruttare la chance dal primo minuto. L’opzione d’emergenza, invece, prevede l’adattamento di Ruben Loftus-Cheek sulla corsia esterna, una mossa che garantirebbe più fisicità ma meno spinta naturale, con la conferma di Davide Bartesaghi sul versante opposto.

