Connect with us

Roma News

Roma Milan, che tegola per i giallorossi: infortunio e cambio forzato per Koné! Ecco cos’è successo

Published

48 minuti ago

on

By

Kone Roma

Roma Milan, che tegola per i giallorossi: infortunio e cambio forzato per Koné! Ecco cos’è successo e cosa filtra sulle sue condizioni

Arrivano pessime notizie dal campo per la Roma. La sfida di campionato lascia in dote una tegola pesante per lo staff tecnico dei Giallorossi: al minuto 57, Manu Koné è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrocampista francese, divenuto rapidamente un perno della mediana grazie alla sua fisicità, si è bloccato improvvisamente dopo un allungo, richiamando l’attenzione della panchina con ampi gesti.

La dinamica dell’infortunio appare chiara quanto preoccupante: il giocatore si è toccato istantaneamente il retro della coscia destra, vittima di un probabile guaio muscolare al flessore. L’uscita dal rettangolo verde del classe 2001 è stata emblematica: Koné ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando vistosamente e coprendosi il volto con la maglia, un gesto che tradisce grande sconforto e il timore di un infortunio serio. Al suo posto è subentrato il giovane talento del vivaio Niccolò Pisilli. Nelle prossime ore i medici dei Capitolini sottoporranno il calciatore agli esami strumentali di rito per valutare l’entità della lesione e stabilire i tempi di recupero.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero11 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×