Roma Milan, che tegola per i giallorossi: infortunio e cambio forzato per Koné! Ecco cos’è successo e cosa filtra sulle sue condizioni

Arrivano pessime notizie dal campo per la Roma. La sfida di campionato lascia in dote una tegola pesante per lo staff tecnico dei Giallorossi: al minuto 57, Manu Koné è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrocampista francese, divenuto rapidamente un perno della mediana grazie alla sua fisicità, si è bloccato improvvisamente dopo un allungo, richiamando l’attenzione della panchina con ampi gesti.

La dinamica dell’infortunio appare chiara quanto preoccupante: il giocatore si è toccato istantaneamente il retro della coscia destra, vittima di un probabile guaio muscolare al flessore. L’uscita dal rettangolo verde del classe 2001 è stata emblematica: Koné ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando vistosamente e coprendosi il volto con la maglia, un gesto che tradisce grande sconforto e il timore di un infortunio serio. Al suo posto è subentrato il giovane talento del vivaio Niccolò Pisilli. Nelle prossime ore i medici dei Capitolini sottoporranno il calciatore agli esami strumentali di rito per valutare l’entità della lesione e stabilire i tempi di recupero.

