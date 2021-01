Henrikh Mkhitaryan anche contro l’Inter è entrato nel tabellino, questa volta con un assist

Henrikh Mkhitaryan, fantasista della Roma, anche contro l’Inter si è portato a casa un passaggio vincente: l’assist per il gol di Pellegrini per il momentaneo 1-0 giallorosso. E l’armeno è salito in vetta di una importante classifica.

Mkhitaryan è infatti l’unico, insieme ad Harry Kane del Tottenham, ad aver fornito 8 assist e segnato 8 gol in questa stagione nei top-5 campionati europei.