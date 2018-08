Roma, Monchi: «Gonalons oggi al Siviglia. Olsen? Ci ha sorpresi»

Il direttore sportivo della Roma, Monchi è tornato sul calciomercato durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport

La Roma sta disputando la prima gara di Serie A contro il Torino. Prima dell’inizio del match, il direttore sportivo giallorosso Monchi ha rilasciato un’intervista alla redazione di Sky Sport. Il dirigente del club capitolino ha parlato di calciomercato affermando che Maxime Gonalons si trasferirà presto al Siviglia, il giocatore francese, difatti, oggi sosterrà le visite mediche con il club spagnolo che lo ha preso con la formula del prestito secco.

Monchi ha, poi, proseguito parlando del nuovo acquisto Javier Pastore che verrà utilizzato dal tecnico Eusebio Di Francesco come mezzala: «I calciatori di qualità possono giocare bene in ogni ruolo e lui è tra questi. Si è preparato bene per arrivare al meglio alla partita contro il Torino, l’allenatore ci ha lavorato molto sulla testa». Infine il ds ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’altro neo acquisto Robin Olsen, arrivato nella Capitale per sostituire Alisson, affermando che il numero uno svedese ha un atteggiamento magnifico ed è pronto per la nuova avventura: «Abbiamo cercato un portiere d’esperienza, Olsen, oltre ad aver giocato il Mondiale, è bravo nel giocare la sfera con i piedi, ci ha sorpresi».