Roma, Mourinho arrivato nella capitale a bordo di un aereo pilotato da Friedkin

José Mourinho è arrivato a Roma. La particolarità? Il volo con cui è arrivato era pilotato da Dan Friedkin

Comincia l’era José Mourinho a Roma con lo Special One che arrivato in tarda mattinata nella capitale. Come riportato da Sky Sport, l’allenatore portoghese è arrivato in Italia a bordo di un aereo privato.

La particolarità? Il volo, come riportato da Sky Sport, era pilotato dallo stesso Dan Friedkin, presidente del club giallorosso.