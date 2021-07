Roma, Mourinho ha parlato con Dzeko: l’allenatore ha rassicurato l’attaccante

José Mourinho ha parlato con Edin Dzeko confermandogli il posto di attaccante della Roma

In casa Roma è cominciata l’era José Mourinho. Ieri lo Special One si è presentato in conferenza stampa e ha poi stilato la lista dei convocati per il ritiro facendo fuori nomi illustri come Florenzi e Pedro. Diverso invece il discorso per Edin Dzeko. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il neo allenatore romanista ha parlato al bosniaco di fronte a tutto il suo staff confermandogli il ruolo di attaccante dei giallorossi; per ora e forse anche per tutta la stagione.

Se infatti dovesse arrivare un’offerta importante per Dzeko, la Roma non si tirerà indietro e lo cederà anche per liberarsi del maxi-ingaggio del bomber da 7,5 milioni di euro.