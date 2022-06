Roma, nuovo incontro in programma per il futuro di Zaniolo. Il punto

Roma, nuovo incontro in programma per il futuro di Nicolò Zaniolo. Tiago Pinto pronto a discuterne con Vigorelli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, in serata Tiago Pinto incontrerà Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo.

L’uomo mercato della Roma, oggi in trasferta a Milano per discutere del futuro di alcuni giocatori giallorossi, ha intenzione di capire a cosa sta pensando il fantasista, insieme al suo procuratore, per il futuro. Diversi club restano alla finestra.