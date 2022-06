Roma, oggi incontro Tiago Pinto-Carnevali per Frattesi: colpo senza follie. La situazione

Calciomercato Roma: nella giornata di oggi, a Rimini, il g.m. giallorosso Tiago Pinto incontrerà l’a.d. del Sassuolo Carnevali per parlare di Frattesi

Giornata importante in casa Roma sul fronte Davide Frattesi. I giallorossi vogliono fortemente riportare il centrocampista nella Capitale, ma non sono intenzionati a fare follie accontentando le ricche richieste del Sassuolo. Il club romano sarebbe disposto a offrire 12-13 milioni più l’inserimento di una contropartita, mentre i neroverdi vorrebbero ora 20 milioni più Bove.

E come riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio la richiesta di Bove sarebbe uno dei nodi da sciogliere. Mourinho infatti non vuole lasciar partire il ragazzo, che si è messo in mostra nel corso dell’ultima stagione. Oggi a Rimini ci sarà un incontro tra il g.m. della Roma Tiago Pinto e l’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali per cercare proprio di tracciare la strada. I giallorossi vorrebbero inserire nella trattativa uno tra Volpato e Felix, su cui poi mantenere un diritto di recompra come fatto in passato con Lorenzo Pellegrini. Giornata importante, quindi, per la Roma.