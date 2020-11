Roma Parma, i convocati di Fonseca: la decisione su Smalling

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati con tante assenze causa Covid. Ecco i calciatori disponibili per la gara con il Parma

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Parma. Il tecnico giallorosso ha dovuto fare i conti con le tante assenze a causa del Coronavirus, tra cui Edin Dzeko.

Non c’è nemmeno Chris Smalling: il difensore inglese ha trascorso una settimana alle prese con un’intossicazione alimentare e non sarà disponibile per la gara contro il Parma.