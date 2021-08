Roma, Pellegrini: «Mourinho, ora è tutto diverso. Scudetto? È presto»

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro la Salernitana

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Sono molto contento, abbiamo vinto una partita non semplice, non era facile trovare il gol, siamo riusciti a sbloccarla con il mio gol nella ripresa arrivato subito, sono molto felice. Oggi è stata una grande partita non solo mia, ma anche dei miei compagni».

MOURINHO – «Il mister nell’intervallo ci ha detto di continuare a dare intensità per trovare lo spazio giusto e ci siamo riusciti. Quest’anno c’è qualcosa di diverso, ci viene trasmesso di pensare partita dopo partita e veramente sarà così, non pensiamo alle prossime anche se ci sarà un match importante all’orizzonte».



CORO PER LO SCUDETTO – «Un classico coro della tifoseria, ci piace tanto, speriamo di realizzarlo un giorno ma è ancora molto presto».