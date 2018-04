Perotti torna in gruppo: ci sarà per Roma-Liverpool

Diego Perotti è pienamente recuperato: l’esterno della Roma sarà disponibile per i match contro Spal e Liverpool

Buone notizie per la Roma e per Eusebio Di Francesco: Diego Perotti ha infatti smaltito il problema muscolare al polpaccio e quest’oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. L’esterno argentino, dunque, sarà di certo tra i convocati per il match contro la Spal, in programma sabato prossimo alle 15 a Ferrara.

Probabile, però, che il tecnico giallorosso decida di non schierarlo così da preservarlo per la più importante gara di martedì 24 aprile, quando ad Anfield i capitoli sfideranno il Liverpool di Klopp, nel match valido per la semifinale d’andata della Champions League.