Roma, Pinto: «Mercato chiuso e sul rinnovo di Zaniolo...»

Le parole di Tiago Pinto prima della partita tra la Roma e l’Udinese: «Il mercato è chiuso, sono stanco, ne riparliamo a gennaio»

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN, parlando di alcuni temi del mercato della Roma, tra i quali il centrale richiesto da Mourinho e il rinnovo di Zaniolo. Di seguito le sue parole.

MERCATO – «Non sono una persona a cui piacciono le interviste ma, venerdì scorso, ho spiegato a lungo qual è la nostra strategia. Il mercato è chiuso, sono stanco, ne riparliamo a gennaio».

ZANIOLO – «Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il video di Zaniolo che canta. Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore ma è anche un cantante (ride, ndr). Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio (Vigorelli, ndr) e Nicolò, rappresenta un asset importante per noi. Questa dev’essere la stagione della sua ripresa dopo l’infortunio. Vi svelo che io e Vigorelli abbiamo un accordo per mandare il rinnovo di Zaniolo per le lunghe per permettervi di scrivere e raccontare (sorride, ndr)».