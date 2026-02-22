Connect with us
Roma, Ranieri a DAZN prima della Cremonese: «Tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato»

Roma, Claudio Ranieri a DAZN ha parlato così prima della Cremonese. Le dichiarazioni del Senior Advisor giallorosso

A DAZN prima di Roma Cremonese, Claudio Ranieri ha rilasciato queste dichiarazioni.

VARDY – «No, no, non ci siamo più rivisti, per cui è bello adesso salutarlo. Sono ricordi magnifici, anche perché non ci si aspettava né dalla squadra né da lui di fare tutti questi gol, ed è stato un anno travolgente».

COME CI SI ARRIVA IN CHAMPIONS «Allora, la cosa importante è mettere le cose in chiaro. L’anno scorso io ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions League. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore che arrivasse. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato. Per cui abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con i giovani e con giocatori già esperti quel mix che ci vuole per fare tanto e bene».

DIFFERENZA PREMIER SERIE A – «C’è tanta differenza tra la Premier League e il nostro campionato. In Premier League, per via dei soldi, prendono giocatori giovanissimi a 50-60 milioni e non puoi competere con loro. In Premier lui giocava e non giocava, entrava e usciva e non ha trovato quegli spunti che invece qui nel campionato italiano sta trovando. Per cui io credo che sia un mix di tutte e due le cose. Noi ci teniamo stretto Malen perché sta facendo molto bene e gli auguriamo veramente di continuare su questa strada».

