Roma, doppio colpo a centrocampo: nuova offerta per Rios, El Aynaoui rimane nel mirino

La Roma si muove con decisione per rinforzare il centrocampo: nuova offerta al Palmeiras per Rios, El Aynaoui rimane nel mirino del club

La Roma accelera sul mercato e punta a rinforzare il centrocampo con due innesti sudamericani e francesi. Il nome in cima alla lista è Richard Rios, mediano colombiano classe 2000 del Palmeiras. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha presentato una nuova offerta, riducendo sensibilmente la distanza con la richiesta del club brasiliano: ora ballano circa cinque milioni.

Rios, cresciuto calcisticamente tra Flamengo, Mazatlán e Guaraní, è il profilo individuato dal ds Frederic Massara per dare sostanza e dinamismo alla mediana. Dopo essersi messo in luce anche nel Mondiale per Club, potrebbe presto sbarcare in Europa per la prima volta, proprio a Trigoria.

Parallelamente, resta viva la pista Neil El Aynaoui. Il classe 2001 del Lens è sceso in campo da titolare nell’ultima amichevole contro lo Standard Liegi, ma è stato sostituito all’intervallo insieme ad altri titolari. Il tecnico del Lens, Pierre Sage, ha provato a spegnere le voci su una possibile cessione: «Se fosse in uscita, non avrebbe giocato nemmeno un minuto». Eppure, la Roma ha già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, e resta da limare solo la distanza economica col club francese.

Intanto si muove anche il mercato in difesa. I giallorossi hanno riallacciato i contatti con il West Ham per Nayef Aguerd, centrale marocchino classe ’96. La formula richiesta è il prestito, ma gli Hammers al momento non sembrano convinti di aprire a questa soluzione. Aguerd, nell’ultima stagione, ha vestito la maglia della Real Sociedad in Liga.

Massara guarda anche in Francia e in Serie A per alternative: nel taccuino figurano Charlie Cresswell (2002, Tolosa), Jhon Lucumí del Bologna e Konstantinos Mavropanos, anche lui di proprietà del West Ham.

Una cosa è certa: la Roma si muove, e lo fa con decisione. A centrocampo e in difesa, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.