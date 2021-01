La Roma ha già definito il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan: l’annuncio arriverà nelle prossime settimane. I dettagli

La Roma ha definito con largo anticipo il rinnovo contrattuale fino al 2022 di Henrikh Mkhitaryan, simbolo della squadra allenata da Paulo Fonseca.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista armeno (in scadenza a giugno) ha raggiunto da tempo l’intesa con il club per la sua permanenza in giallorosso. L’annuncio arriverà nelle prossime settimane.