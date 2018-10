La Roma scherza sul en plein italiano in Champions League

La Roma scherza sul proprio profilo Twitter in merito ai 4 successi delle squadre italiane in Champions League

Le squadre italiane possono sorridere dopo l’ultima giornata di Champions League in cui sono arrivate 4 vittorie su 4, un en plein che non si verificava da ben 13 anni. Successi molto importanti per tutti i club del nostro paese (Inter, Juventus, Napoli e Roma) per diverse ragioni legate alle classifiche dei rispettivi gironi. Sembra, però, che ci sia qualcuno “triste” per questo avvenimento: la Roma.

La società giallorossa, difatti, sul profilo Twitter inglese ha voluto scherzare sulle quatte vittorie italiane postando una simpatica foto. Nella divertente immagine è ritratta una faccia in lacrime nascosta da una maschera sorridente accompagnata dal seguente messaggio: «Davvero, davvero felici che la Juventus, l’Inter e il Napoli abbiano tutte vinto in questa settimana di Champions League. Una grande notizia per il calcio italiano». Un tweet che ha riscosso molto successo sul web non solo da parte dei tifosi della Roma.