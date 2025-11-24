Roma, lo Scudetto è possibile? Il prossimo turno di campionato crocevia importante per i giallorossi. Ecco il motivo

Roma, il primato solitario fa sognare gli uomini di Gasperini. La strada è ancora molto lunga e il big match contro il Napoli potrebbe dare delle risposte importanti

Il successo del Milan nel derby consegna alla Roma il primato solitario in classifica, un risultato che certifica l’ottimo avvio di stagione dei giallorossi e che rende ancora più avvincente un campionato apertissimo. La Roma, guidata da Gasperini, continua infatti a sorprendere per continuità, maturità e ambizione, mostrando una solidità che pochi si aspettavano a questo punto della stagione.

Il risultato del derby milanese, vinto dal Milan più per cinismo che per superiorità, favorisce proprio la Roma, che resta così al comando da sola. Come sottolinea anche la stampa nazionale, il campionato italiano vive un momento di grande equilibrio: quattro squadre diverse si sono alternate in vetta nelle ultime sei giornate e questo non rappresenta un limite, bensì un segnale di ricchezza e competitività. In questo contesto, la Roma è riuscita a rimanere stabilmente al vertice, sorprendo tifosi e addetti ai lavori. Siamo quasi arrivati a un terzo del torneo e ignorare la candidatura giallorossa nella lotta scudetto è ormai impossibile.

Gasperini, dal canto suo, non nasconde l’ambizione: secondo il tecnico, la Roma ha tutto il diritto di sognare qualcosa di grande. È vero che sulla carta l’Inter appare più completa e che anche il Napoli possiede una rosa più ampia, ma nel calcio non vince sempre la squadra teoricamente più forte. Negli ultimi quattro anni, infatti, solo una volta il titolo è stato conquistato dalla favorita della vigilia. Proprio per questo, credere che la Roma possa ribaltare i pronostici non è utopia.

La squadra continua intanto a dare segnali incoraggianti. La trasferta di Cremona, dominata sotto ogni punto di vista, conferma la crescita della Roma, nonostante gli avversari abbiano dimostrato in questo inizio di campionato di poter mettere in difficoltà molti. I giallorossi, invece, si sono imposti con autorevolezza e sicurezza, mostrando una consapevolezza che raramente si è vista negli ultimi anni. Il gol decisivo di Ferguson, entrato e subito protagonista, è un altro indizio della profondità e della competitività del gruppo.

Ora arriva il primo vero esame di maturità: domenica la Roma affronterà il Napoli, una delle squadre più attrezzate del campionato. Finora i giallorossi hanno perso gli scontri diretti contro le big, prima con l’Inter e poi con il Milan. Sarà dunque la sfida del Maradona a dirci quanto sia realmente solida e pronta questa Roma, leader sorprendente ma sempre più credibile.