Calciomercato Roma: è cominciato l’incontro con l’intermediario della trattativa per Smalling

La Roma è vicina a riabbracciare Chris Smalling. La trattativa per riportare il difensore inglese in giallorosso sarebbe infatti alle battute finali.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, intorno alle 11 sarebbe cominciato a Trigoria l’incontro tra la dirigenza giallorossa e l’intermediario dell’operazione Jozo Palac. Le parti cercheranno un accordo, dopo aver trattato per mesi e non aver trovato la giusta via per chiudere l’operazione.