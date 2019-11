Roma, tutto su Smalling: pronto il nuovo contratto, i dettagli

Manchester United e Roma lavorano per il riscatto di Smalling: pronto il contratto per il difensore inglese

Manca ancora l’intesa per il riscatto di Chris Smalling da parte della Roma. L’offerta di 15 milioni di euro non basta al Manchester United, che chiede almeno 20 milioni per lasciare partire il difensore inglese.

In attesa di trovare un accordo con i Red Devils, la Roma ha preparato l’offerta per il calciatore: contratto quadriennale da tre milioni di euro a stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.