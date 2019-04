Roma-Udinese highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Udinese highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Claudio Ranieri affrontano la squadra allenata da Igor Tudor. Roma sesta in classifica con 51 punti e reduce dalla vittoria sul campo della Sampdoria; Udinese (32) a + 4 dalla zona retrocessione e proveniente dal successo casalingo sull’Empoli. Nella gara d’andata, vittoria bianconera al ‘Friuli’ con una rete di De Paul. Adesso è di nuovo Roma contro Udinese: giallorossi per l’obiettivo Champions, friulani per trovare punti salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

al 22′ st Dzeko sblocca la gara: il bosniaco riceve da El Shaarawy a un millimetro dal fuorigioco e fredda Musso. 1-0 Roma!