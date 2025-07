Roma, Wesley si avvicina, poi rimane da chiudere per il numero 9: Ferguson o Hojlund gli obiettivi

Roma attivissima sul mercato; sugli esterni Wesley si avvicina, mentre in attacco i nomi sono due: Ferguson e Hojlund

Dopo i movimenti a centrocampo e in difesa, la Roma spinge anche sugli esterni e in attacco. L’obiettivo per la fascia destra ha un nome preciso: Wesley, terzino brasiliano classe 2003 del Flamengo. La trattativa è in fase avanzata: secondo Il Messaggero, la distanza tra domanda e offerta si sarebbe ridotta a cinque milioni, con la Roma ferma a 20 e il club carioca che ne chiede 25.

Nelle ultime ore si registra un’accelerazione, confermata anche da La Gazzetta dello Sport: i giallorossi sarebbero pronti a formulare un’offerta intermedia per sbloccare l’affare. Wesley ha già un’intesa con la Roma per un contratto fino al 2030, a 2 milioni netti a stagione. Con il Flamengo ha collezionato 25 presenze stagionali, superando i 2.000 minuti in campo e partecipando anche al Mondiale per Club.

In avanti, dopo le partenze di Abraham e Shomurodov, Frederic Massara è al lavoro per portare a Trigoria un nuovo numero 9. Il primo nome sulla lista è Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton, seguito da tempo. Ma sullo sfondo resta viva una suggestione affascinante: Rasmus Hojlund.

L’attaccante danese, classe 2003, non è considerato incedibile dal Manchester United, che potrebbe aprire a un prestito solo nelle ultime settimane di mercato. La Roma osserva con attenzione, consapevole che tutto passerà dalla cessione di Artem Dovbyk. L’ucraino pesa a bilancio per 30 milioni e, per ora, non esistono offerte concrete per un trasferimento definitivo. L’opzione più plausibile è un prestito, ma servirà tempo.

Nella scorsa stagione, Hojlund ha disputato 52 partite ufficiali, totalizzando 10 gol e 4 assist in oltre 3.300 minuti. Una pedina che potrebbe cambiare volto all’attacco giallorosso.

In uscita, invece, si lavora alla cessione di Ola Solbakken. L’esterno norvegese non è stato convocato per il raduno e, secondo Sky Sport, è vicino al ritorno al Molde. Un’operazione che chiuderebbe la sua breve e poco fortunata avventura in giallorosso.

La Roma cambia pelle, e anche in attacco le manovre sono solo all’inizio.