Roma, Zaniolo pronto a tornare: domani già in campo per allenarsi

Nicolò Zaniolo è pronto a tornare a pieno ritmo in campo con la Roma. Domani sarà già in campo per allenarsi

Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione. Oggi il talento della Roma si sottoporrà a tampone molecolare e domani sarà già in campo per riprendere gli allenamenti.

Come riportato da Il Messaggero, Zaniolo dovrebbe allenarsi a Trigoria con Carlos Lalin, storico preparatore atletico di José Mourinho. Il calciatore giallorosso svolgerà con lui un lavoro specifico che lo porterà ad aggregarsi al gruppo sin dal primo giorno di allenamento.