Roma, Zeman attacca Mourinho: «Piace ai giornalisti, il campo è un’altra cosa»

L’allenatore Zeman ha lanciato una frecciata al tecnico della Roma Mourinho

Zdenek Zeman, storico allenatore boemo, in una intervista a Libero ha lanciato una frecciata al tecnico della Roma José Mourinho.

MOURINHO – «Mou è un personaggio che attira l’attenzione e piace tanto a voi giornalisti. Però il campo è un’altra cosa».

ALLENATORE PERFETTO – «È quello che insegna calcio, non quello che mette undici giocatori in campo per fare fortuna. Migliorare un giocatore che viene contestato da tutti rappresenta una vittoria importante. A me capitò con Tommasi, con Di Francesco».