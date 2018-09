Romagnoli si scusa: «Senza il mio errore avremmo vinto, sono arrabbiato» – FOTO

Alessio Romagnoli ha scritto un lungo messaggio sui social dopo l’errore in Empoli-Milan. Ecco le sue parole

Parole da capitano vero, quelle di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale del Milan, classe ’95, sta crescendo sotto tutti gli aspetti e la fascia da capitano, come sottolineato da Rino Gattuso, lo ha responsabilizzato maggiormente. Il difensore centrale ha commesso un’ingenuità che è costata il pareggio ad Empoli e non si sottrae alle sue responsabilità. Il difensore ha scritto un messaggio sui suoi canali social dopo la sfida, chiedendo scusa a tutti per l’errore. Romagnoli però non si è demoralizzato ma ha invitato i suoi a ripartire.

Domenica prossima ci sarà il Sassuolo terzo in classifica e c’è voglia di riscatto. Ecco le parole del difensore: «Sono deluso e arrabbiato come me stesso. Mi prendo le responsabilità, non doveva succedere e senza quell’errore sarebbe finita diversamente. Mi scuso con i tifosi del AC Milano è e con tutti. Ci rifaremo. Potevamo chiuderla prima perché in Serie A, appena sbagli la paghi. Senza il mio errore sarebbe stata un’altra gara. Adesso dobbiamo pensare a vincere contro il Sassuolo. Ci manca la forza di chiudere le partite. Era importante non prendere gol e ci eravamo riusciti. La strada però è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare e i risultati arriveranno».