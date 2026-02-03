Calciomercato
Romero, interesse dalla Spagna e oltre: il futuro dell’ex Juve si deciderà in estate
Cristian Romero, piste dalla Spagna e non solo: l’ex difensore della Juventus verso un’estate di cambiamento
La Juventus continua a seguire con attenzione il percorso dei suoi ex giocatori in giro per l’Europa, e tra questi spicca Cristian Romero. Secondo quanto riportato dal giornalista Gaston Edul sul suo profilo X, il difensore argentino classe 1998 sarebbe destinato a lasciare Londra al termine della stagione, aprendo così a un nuovo capitolo della sua carriera.
Il centrale del Tottenham avrebbe infatti ricevuto manifestazioni di interesse dalla Liga spagnola e da un altro campionato di primo piano. Si tratta di attenzioni già emerse nella precedente finestra di mercato, quando alcuni club erano arrivati vicinissimi a presentare un’offerta formale per assicurarsi le sue prestazioni.
Lo scenario appare ormai definito: Romero lascerà gli Spurs nella sessione estiva di giugno. Dopo una crescita significativa vissuta in Premier League, il difensore sembra pronto per una nuova avventura, mentre la sua permanenza al Tottenham non sembra più rientrare nei piani futuri.
