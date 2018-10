Romulo confuso e felice: «Alla Juve anno bellissimo, ma piangevo»

Juventus-Genoa: l’ex bianconero Romulo, oggi in rossoblu, in vista della sfida di domani racconta la propria esperienza, durata un solo anno, a Torino tra emozioni ed infortuni

La sfida tra Juventus e Genoa riguarderà un bel po’ di ex da una parte e dall’altra. Tra questi anche Romulo, centrocampista italo-brasiliano che nella stagione 2014/2015 ha vestito la maglia bianconera: un’apparazione fugace la sua, in prestito dal Verona, condita da pochissime presenze e da molti infortuni. A La Gazzetta dello Sport oggi Romulo ha raccontato le emozioni contrastanti di quell’anno complicato: «Ci penso sempre: ho avuto l’opportunità di giocare con giocatori incredibili come Gigi Buffon e Andrea Pirlo. Era l’anno più bello della mia vita, ma non mi potevo allenare e non potevo giocare. Avevo la pubalgia e per batterla ho girato il mondo. Fabio Paratici mi faceva vedere i messaggi inviati dall’entourage di Antonio Conte che mi voleva in Nazionale. E non potevo giocare. Lo confesso: ho pianto tanto».

Per questa e per tante altre ragioni la sfida alla Juve non potrà essere una come tutte le altre… «Vi confesso una cosa: tutti i giocatori, anche quelli che non lo dicono, vogliono sfidare la loro ex squadra, c’è sempre una voglia di rivincita. Per me non è diverso: voglio fortemente questa partita e voglio vincere», le parole di Romulo, motivato anche e soprattutto dalla presenza di Cristiano Ronaldo dall’altra parte del campo. Al Genoa, reduce dall’ennesimo cambio di allenatore (Ivan Juric al posto di Davide Ballardini) servirà probabilmente la partita perfetta ed un mezzo miracolo, come raccontava ieri un altro ex bianconero del match, Domenico Criscito. Basta crederci.