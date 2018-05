Ronaldinho si sposerà con due donne: in agosto è in programma la cerimonia in Brasile nella villa di Santa Monica

Ronaldinho fa doppietta. L’ex fuoriclasse brasiliano, ritiratosi ufficialmente dal calcio giocato nello scorso gennaio, sposerà due donne. Come riporta O Dia, la cerimonia è stata fissata per agosto e verrà celebrata nella villa di Santa Monica, nello Stato brasiliano di Paranà.

Le due donne che si congiungeranno in matrimonio con l’ex giocatore di Barcellona e Milan sono Priscilla Coelho e Beatriz Souza, legate a Ronaldinho rispettivamente dal 2012 e 2016. La cerimonia si svolgerà in forma strettamente privata: al matrimonio non parteciperà la sorella dell’ex calciatore, da tempo in disaccordo con la scelta del fratello. A curare la colonna sonora dell’evento, come riportato, dovrebbe esserci il cantante Jorge Vercilo, persona molto vicina al ‘Gaúcho’.