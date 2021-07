Ronaldinho: «Neymar è il mio erede nella Seleção»

Ronaldinho ha elogiato Neymar, definendolo suo erede nel Brasile. E poi ha paragonato Mbappè al “Fenomeno” Ronaldo

Ronaldinho, intervistato a FranceFootball, ha elogiato Neymar e Mbappè, definendo il primo suo erede nella Seleção e il francese come simile al “Fenomeno” Ronaldo.

«Neymar mio erede nel Brasile? Senza alcun dubbio. Lui è il nostro idolo, quello di tutta la gente brasiliana. Ha coraggio e non l’ha perso nonostante tutto. Bello vederlo giocare in campo. Mbappè invece mi ricorda Ronaldo. Adoro quel ragazzo, ha talento. E ha tutte le qualità per vincere il Pallone d’Oro in futuro».