Ronaldo vs Frosinone: da solo prende più del triplo degli avversari

L’ingaggio di Cristiano Ronaldo, che domani affronterà il Frosinone, è più del triplo di tutta la squadra ciociara

I campioni d’Italia della Juventus sbarcano a Frosinone per affrontare la squadra di Moreno Longo. Domani sarà il giorno di Cristiano Ronaldo che, dopo l’assurda espulsione rimediata in Champions contro il Valencia, vorrà scaricare sul campo la propria ira. La partita contro i ciociari offre anche uno spunto di riflessione interessante. Il fenomeno portoghese, infatti, da solo vale tre volte l’intera rosa canarina. Trentuno milioni netti annui per CR7 a fronte dei 219 milioni lordi che rappresentano il monte ingaggi bianconero. Il confronto con il “piccolo” Frosinone, con i suoi 22 milioni lordi di cui solo 11 netti (seconda squadra dopo l’Empoli ad avere il monte ingaggi così basso) è surreale.

Il più pagato tra i gialloblù è l’attaccante Joe Campbell che prende 850.000 euro netti a stagione. Dopo di lui troviamo Sportello, Ariaudo, Bardi, Chibsah, Ciano, Ciofani, Crisetig, Dionisi, Goldaniga, Halfredsson tutti insieme a 500mila euro. Un altro mondo, un altro calcio ma nonostante questo il Frosinone proverà ad impersonificare la figura del Davide contro Golia, rendendo dura la vita a Cristiano Ronaldo.