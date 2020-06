Ronaldo sicuro: «Lautaro? E’ già in una grande squadra» – VIDEO

Durante la conferenza stampa organizzata dal Banco Santander su Zoom, Ronaldo si è espresso sul futuro di Lautaro Martinez

Ronaldo ha voluto esprimere la propria opinione sul futuro di alcuni giocatori dell’Inter per poi fare il punto sulle squadre italiane coinvolte in Europa:

ALEXIS SANCHEZ – «E’ sempre riuscito a fare bene in ogni squadra, se non riuscirà ad affermarsi all’Inter le porte del Valladolid saranno aperte per lui.

LAUTARO MARTINEZ – «E’ un ottimo attaccante ed è già in una grande squadra come l’Inter, sembra però che sarà un mercato molto movimentato. Non posso dire se per lui possa essere meglio il Barcellona o la squadra nerazzurra, gli auguro soltanto buona fortuna»

SQUADRE ITALIANE IN EUROPA – «Saranno partite tutte molto difficili, il Napoli uscirà molto forte dalla vittoria in Coppa Italia, ma sappiamo tutti quali qualità ha il Barcellona. Inter-Getafe sarà equilibrata, ma penso che i nerazzurri abbiano maggiori possibilità, per quanto riguarda invece Siviglia-Roma non saprei chi potrebbe vincere»