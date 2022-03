Ronaldo Manchester United, divorzio vicino? Presto l’incontro con Mendes

Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United? Presto l’attaccante incontrerà l’agente Jorge Mendes: le ultime sulla situazione

Secondo quanto riferito dal Sun, il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United è in bilico.

L’ex attaccante della Juve, infatti, avrebbe in programma a breve un incontro con l’agente Jorge Mendes. L’obiettivo è quello di far luce una volta per tutte sul suo futuro, decidendo se rimanere o cambiare aria al termine della stagione.