Cristiano Ronaldo cuore d’oro: mancia record ai dipendenti del resort in Grecia

Cristiano Ronaldo ha lasciato 20 mila euro ai dipendenti del resort di Costa Navarino per il servizio offerto

Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sè.Sia per le prestazioni maiuscole in campo che per i gesti al di fuori di esso. Tra i molti pregi del portoghese spicca la generosità, constatata da quanto accaduto in Grecia che ha lasciato tutti sorpresi. Il neo-bianconero, secondo quanto riportato da The Sun, avrebbe lasciato una mancia record nel resort dove ha passato le vacanze con la famiglia prima di volare a Torino: 20mila euro da dividere tra tutti i dipendenti della struttura.

Rimasto affascinato dal paesaggio e dal trattamento ricevuto nel corso dei giorni di relax dopo i Mondiali in Russia, Ronaldo ha voluto ringraziare così i dipendenti vestendo simbolicamente i panni di un vero e proprio Babbo Natale estivo. Un giorno da ricorda per il resort di Costa Navarino, palcoscenico delle battute conclusive della trattativa che ha portato il classe ’85 alla Juventus.