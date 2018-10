Piccolo scivolone per Mediaset che, nella pubblicità di Portogallo-Polonia, annuncia la presenza di Cr7 ma il bianconero non ci sarà

Questa sera Portogallo e Polonia si affronteranno per la terza giornata di Nations League. Nel gruppo 3 della Lega A, i portoghesi conducono con 3 punti mentre Italia e Polonia inseguono con un punto per parte. Nel presentare il match, Mediaset ha commesso, tuttavia, un piccolo scivolone. L’emittente televisiva all’interno dello spot pubblicitario della partita ha annunciato la presenza di Cristiano Ronaldo, contrapponendola a quella di Lewandoski per la Polonia. Peccato che il cinque volte pallone d’ore ha preferito rimanere a Torino per trovare la migliore condizione fisica sotto gli ordini di Allegri. I suoi compagni di squadra, dovranno farcela senza di lui.