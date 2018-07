Ronaldo è già pazzo di Juve: il portoghese canta con i tifosi – VIDEO

Dopo aver abbracciato per la prima volta i tifosi bianconeri, Cristiano Ronaldo ha intonato il coro dedicato alla Vecchia Signora

Più di mille persone hanno atteso, dalle prime luci dell’alba, Cristiano Ronaldo al J Medical per vedere per la prima volta il portoghese nel mondo Juve. Il cinque volte pallone d’oro, prima di svolgere le visite mediche di rito, è uscito dalla struttura medica bianconera per salutare i tifosi della Juve, con i quali ha firmato autografi e fatto foto. Una marea di tifosi che hanno subito colpito e stupito Ronaldo, il quale, al rientro al J Medical ha intonato per pochi secondi il coro che ogni domenica i tifosi urlano allo stadio, quel «Juve Juve» che anche Cristiano Ronaldo imparerà presto ad amare.