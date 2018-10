Ronaldo pensa già a Manchester: «Concentrati sulla prossima» – FOTO

Cristiano Ronaldo prova a voltare pagina dopo il pareggio contro il Genoa e pensa già alla gara di martedì in Inghilterra

Quinto gol per Cristiano Ronaldo in campionato che però non è servito alla sua Juventus a conquistare la nona vittoria consecutiva. 1-1 il risultato finale contro un Genoa che è riuscito a stoppare la cavalcata bianconera. Nulla è perduto. La Juve guida saldamente la classifica con 4 punti di vantaggio sul Napoli secondo. Il portoghese lo sa e su Instagram prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: «Ogni partita insegna qualcosa…ora concentrati sulla prossima». Ronaldo è già concentrato sull’appuntamento contro il suo passato martedì a Manchester.