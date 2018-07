Juve-Chelsea, presto l’incontro: in ballo Rugani, Pjanic e Higuain

Il Chelsea non molla, presto un incontro con la Juve. Ramadani è già qui, domani è attesa Marina Granovskaia. Nel mirino Rugani, Pjanic e Higuain

Il Chelsea insiste per Daniele Rugani e avrebbe messo sul piatto 55 milioni di euro, un’offerta che soddisfa pienamente la Juventus. I Blues però potrebbero avere un’ossatura juventina. Sarri infatti ha chiesto l’acquisto di Miralem Pjanic e di Gonzalo Higuain. Il centravanti è una sorta di figlio calcistico per l’allenatore ma è corteggiato anche dal Milan. La Juve e i rossoneri stanno parlando del ritorno di Bonucci alla Juve e nel discorso potrebbe rientrare anche il Pipita.

Gonzalo non direbbe di no al Milan ma preferirebbe il Chelsea per riabbracciare Sarri. La situazione è in divenire. Anche Miralem Pjanic resta in bilico. Al momento non si parla di rinnovo tra il bosniaco, che ha cambiato agente affidandosi a Ramadani, e la Juventus. I Blues potrebbero tentare l’accelerata definitiva nelle prossime ore: Ramadani è già in Italia e Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovic, arriverà in Italia domani. Assalto dunque del Chelsea a Daniele Rugani e a Miralem Pjanic, senza dimenticare Gonzalo Higuain per una tripla operazione da oltre 200 milioni di euro. L’affare Bonucci però potrebbe complicare i piani del Chelsea. Ora tutto può succedere.