Rugani in bilico: il centrale può lasciare la Juve

Il futuro di Daniele Rugani non è scontato. Il difensore centrale potrebbe andare via tra gennaio e giugno

Daniele Rugani è finito in tribuna a Manchester, ha giocato col contagocce in questa stagione e rischia di diventare un piccolo caso. Il centrale classe ’94 è stato vicino al Chelsea ma la Juve lo ha trattenuto e ha ceduto Caldara al Milan. Ora il difensore attende un rinnovo ma le trattative non sono ancora iniziate. Secondo Rai Sport il difensore sarebbe pronto a salutare la Juventus per riunirsi con Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea. Il centrale al momento non opporrebbe resistenza a un’eventuale cessione.

Queste le parole del suo agente alcuni giorni fa: «Il contratto di Daniele scadrà nel 2021. In estate c’è stata una richiesta importante dal Chelsea. La Juventus ha valutato la proposta ma il calciatore non ha mai chiesto di andare via, non ha mai chiesto di lasciare la Juventus. Il suo obiettivo era quello di conquistarsi un posto tra i titolari. La Juve ha creduto nel giocatore e sicuramente affronteremo la questione rinnovo: non c’è urgenza ma neanche troppo da aspettare». Insomma, non c’è fretta ma non bisogna nemmeno tirare troppo la corda. Il Chelsea è nuovamente alla finestra.