Rui Patricio: «Ci tenevamo per i tifosi, vogliamo il titolo». Le parole del portiere della Roma dopo il Bodo

Rui Patricio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match vinto con il Bodo.

Le sue parole: «Avevamo fiducia nei nostri mezzi per riuscire a fare una grande partita e siamo stati molto bravi a livello tattico. Ci tenevamo soprattutto per i nostri tifosi, che sono arrivati così numerosi allo stadio. Il nostro obiettivo è quello di mantenere un livello sempre altissimo e lavoriamo per questo. Conquistare un titolo è il nostro obiettivo. Il Leicester è un’ottima squadra, abituata a giocare competizioni europee, ma la Roma sa giocare gare del genere. Abbiamo un grande stadio e un grande pubblico».