Rui Patricio: «Mourinho uno dei più grandi al mondo, grande sfida per me»

Le prime parole di Rui Patricio come giocatore della Roma, riportate dal sito ufficiale del club giallorosso

Rui Patricio ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della Roma al sito ufficiale del suo nuovo club.

«Questo è un grande club, per me rappresenta una nuova sfida e sono entusiasta di poter aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi. José Mourinho è uno dei più grandi allenatori al mondo e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e fare il meglio per aiutare la squadra».