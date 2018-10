Il CEO del Bayern Rumenigge contro i media e Juve: «Dobbiamo difendere i nostri giocatori. Ronaldo è un trentatreenne: è il colpo dell’anno?»

Periodo nero per il Bayern Monaco di Kovac. La dirigenza bavarese prova a fare quadrato intorno alla squadra e manda Karl-Heinz Rumenigge a fronteggiare i giornalisti. L’ex centrocampista dell’Inter non le manda dire ai media: «Non permetto più una diffusione di notizie così degradanti» dice il numero 1 del Bayern, «Da oggi proteggeremo i nostri giocatori. Non vogliamo colpevolizzare i media, ma le critiche rivolte a Robben e Ribery non hanno motivo di esistere: hanno vinto tutto qui, non ci possono essere polemiche o mancanze di rispetto da parte di chi pensa che Ronaldo, un trentatreenne, sia l’acquisto dell’anno».

«Sia chiaro» continua Rummenigge, «con questo non stiamo attaccando i media. Se giochi male è normale che non ci siano elogi, ma i commenti si devono attenere ai fatti. Neuer? Ha fatto un errore, è evidente. Ma non merita di essere distrutto così: è stato infortunato per un anno, eletto quattro volte miglior portiere del mondo. Il suo apporto non può essere messo in discussione. Il problema è che la polemica non conosce confini: vale per i media, per gli esperti e per quelli che una volta giocavano in questo club».