Russia-Croazia ai rigori: ecco chi va dal dischetto

Il match Russia-Croazia si avvia ai calci di rigore: questa la possibile lista dei calciatori che tireranno dagli 11 metri

L’ultimo quarto di finale di questo Mondiale Russia-Croazia (Leggi qui la diretta della partita), che deciderà la squadra che raggiungerà l’Inghilterra in semifinale, si avvia ai calci di rigore. Alle due squadre non sono bastati 120 minuti per decidere la vincitrice. Nei tempi regolamentari la partita si è conclusa 1-1: prima la rete di Cheryshev per i russi, poi il pareggio di Kramaric. Ai supplementari i croati trovano il 2-1 con Corluka, ma a pochi minuti dal fischio finale, Fernandes fa 2-2 e porta la gara ai tiri dal dischetto. Questi i possibili rigoristi per le due squadre:

Russia: Dzagoev, Smolov, S. Ignashevich, Fernandes, Kuziaev.

Croazia: Modric, Vida, Kovacic, Rakitic, Mandzukic.