Russia, scoppia la bufera su Paredes: «Espulso per vedersi River-Boca» – VIDEO

Scoppia la bufera in Russia su Leandro Paredes: l’ex centrocampista della Roma si sarebbe fatto espellere apposta per assistere al Superclasico di sabato

Sabato sera l’intera Argentina si fermerà. C’è il Superclasico, c’è Boca-River Plate è LA partita che nessun argentino vorrebbe mai perdersi, figurarsi se in palio c’è la Coppa Libertadores. Sicuramente non se la perderebbe per niente al mondo Leandro Paredes, tifoso del Boca Juniors. Il centrocampista argentino, ex Roma, è stato espulso nell’ultima partita con lo Zenit all’83’ In Russia l’hanno accusato di aver cercato volontariamente il cartellino rosso per assistere alla finale di Copa Libertadores e il video qui sotto riportato lascia qualche dubbio sulla volontà dell’argentino.